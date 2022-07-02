أسعار الذهب اليوم فِيْ اليمن السبت 2 يوليو 2022.. ركود حاد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ اليمن فِيْ بداية تداولات اليوم السبت 2 يوليو 2022 وسط ركود حاد فِيْ الأسواق وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

سعر الذهب اليوم فِيْ اليمن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ اليمن 14.597 ألف ريال (58.33 دولار).

واليوم بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ اليمن 10948 ألف ريال (43.75 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ اليمن، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 8.515 ألف ريال (34.02 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 7298 ألف ريال (29.16 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ اليمن

بلغ جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ اليمن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) 12772 ألف ريال (51.04 دولار)، بحسب منصة gold-price-today.com المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ اليمن نحو 453.954 ألف ريال (1814 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ اليمن (8 جرامات عيار 21) نحو 102.179 ألف ريال (408.31 دولار).

توجت مناقشات الحكومة اليمنية والبنك الدولي فِيْ العاصمة المؤقتة عدن باتفاقيات مهمة لتوفِيْر الموارد المالية لقطاعي الأمن الغذائي والطاقة.

وصل وفد رفِيْع المستوى من البنك الدولي، برئاسة المدير التنفِيْذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك، ميرزا ​​حسن، يوم الاثنين الماضي إلَّى عدن، وأجرى محادثات منفصلة مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزبيدي ورئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك.

وهذه هِيْ المرة الثانية التي يزور فِيْها وفد رفِيْع المستوى من البنك الدولي اليمن منذ قصف مليشيا الحوثي للحرب أواخر عام 2014، ويأتي ذلك فِيْ ظل ظروف صعبة أبرزها ؛ الآثار العالمية الخاصة للأمن الغذائي.