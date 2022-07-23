أسعار الذهب اليوم فِيْ اليمن السبت 23 يوليو 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ اليمن خلال تعاملات اليوم السبت 23 يوليو 2022، على الرغم من التراجع الملحوظ فِيْ حركة البيع والشراء.

سعر الذهب اليوم فِيْ اليمن

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ اليمن، خلال التعاملات الصباحية يوم السبت، إلَّى 13907 ألف ريال (55.57 دولار).

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ اليمن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) 12.169 ألف ريال (48.63 دولار).

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ اليمن 10430 ألف ريال (41.68 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

وبالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم السبت فِيْ اليمن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 8،112 ألف ريال (32.42 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب اليوم فِيْ اليمن

بلغ سعر الأوقية (الأونصة) اليوم فِيْ اليمن 432.508 ألف ريال (1.728 دولار). فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ اليمن 97.351 ألف ريال (389.02 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب فِيْ ختام جلسة أمس الجمعة، لتحقق أرباحًا للمرة الأولى منذ أكثر من شهر.

وارتفع سعر الأونصة 0.54٪ إلَّى 1727.59 دولار للعقود الفورية.