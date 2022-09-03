أسعار الذهب اليوم فِيْ اليمن السبت 3 سبتمبر 2022.. هدوء تعاملات

شهدت أسعار الذهب اليوم فِيْ اليمن تغيرا هامشيا، صباح يوم السبت 3 سبتمبر 2022، تزامنا مع انخفاض اللون الأصفر عالميا خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

سعر الذهب اليوم فِيْ اليمن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ اليمن خلال التعاملات الصباحية يوم السبت 13.788 ألف ريال يمني (55.10 دولار) مقابل 13.790 ألف ريال يمني (55.11 دولار) خلال تعاملات أمس.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ اليمن 10341 ألف ريال (41.32 دولار) مقابل 10343 ألف ريال (41.33 دولار) خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب بشكل يومي.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ اليمن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 8043 ألف ريال (32.14 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 6894 ألف ريال (27.55 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ اليمن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ اليمن (الأكثر تداولا فِيْ السوق) مستوى 12.0675 ألف ريال (48.21 دولار) مقابل 12.067 ألف ريال (48.22 دولار) خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ اليمن نحو 428804 ألف ريال (1714 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ اليمن (8 جرامات عيار 21 قيراطاً) نحو 96.518 ألف ريال (385.68 دولار).

أسعار الذهب العالمية

سجل الذهب خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث وصل الدولار إلَّى أعلى ذروة له منذ 20 عامًا.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سوف يلتزم بموقفه المتشدد فِيْ رفع أسعار الفائدة.

وتمكن الذهب خلال تداولات نهاية الأسبوع ليوم الجمعة، من الارتفاع فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.4٪، مسجلاً 1702.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش، رغم أنه ظل منخفضًا بنحو 2٪ خلال تداولات الأسبوع ككل.

وسجلت العقود الآجلة للذهب الأمريكي نحو 1714.80 دولار للأوقية.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري فِيْ SBI Asset Management، إن إصدار بيانات أضعف من المتوقع يمكن أن يضعف التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير ويخفف، مؤقتًا على الأقل، بعض ضغوط البيع على الذهب.

يُنظر إلَّى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.

سجل الدولار مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي واقترب من أعلى مستوى له فِيْ 20 عاما مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

كانت العملة الأمريكية فِيْ ارتفاع منذ أن أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول فِيْ جاكسون هُول بولاية وايومنغ يوم الجمعة الماضي أن أسعار الفائدة ضرورية للبقاء مرتفعة “لبعض الوقت” من أجل كبح جماح التضخم.