أسعار الذهب اليوم فِيْ تونس الأحد 17 يوليو 2022.. تعاملات هادئة

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ تونس خلال التعاملات المسائية ليوم الأحد 17 يوليو 2022، على الرغم من تسجيل “النفِيْس” خسائر أسبوعية بلغت 2.2٪ عالميا.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ تونس

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ تونس، خلال التعاملات المسائية، نحو 168.40 ديناراً (54.97 دولاراً).

وبقي متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ تونس (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد المستوى 147.36 دينار (48.10 دولار).

كَمْا لم يتغير متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ تونس، مسجلاً 126.31 ديناراً (41.23 دولاراً)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ تونس، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 98.24 ديناراً (32.07 دولاراً).

سعر أونصــــــة والجنيه الذهب اليوم فِيْ تونس

سجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم فِيْ تونس، خلال التعاملات المسائية، نحو 5،237،000 دينار (1،710 دولارات).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ تونس نحو 1.179 ألف دينار (384.81 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف عَنّْد تسوية جلسة التداول يوم الجمعة (نهاية جلسات الأسبوع)، لتسجل أطول موجة من الخسائر الأسبوعية فِيْ قرابة 4 سنوات.

شهد المعدن الثمين خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، مع قوة الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية سترتفع بشكل حاد لوقف تسارع التضخم.

وينتظر المستثمرون قرار السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي نهاية الشهر الجاري، وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الأولى منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي.

كشفت البيانات أن مبيعات التجزئة فِيْ الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 1٪ فِيْ يونيو الماضي، متجاوزة التوقعات البالغة 0.9٪، كَمْا ارتفع مؤشر ثقة المستهلك “ميتشيجان” عَنّْد 51.1 نقطة فِيْ القراءة الأولية لشهر يوليو، على عكس التوقعات التي كانت قد تراجعت. إلَّى 49 نقطة.

انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.1٪، أو 2.20 دولار، لتصل إلَّى 1703.60 دولار للأوقية عَنّْد الاستقرار، بانخفاض 2.2٪ فِيْ إجمالي الأسبوع الماضي.