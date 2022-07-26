أسعار الذهب اليوم فِيْ تونس الثلاثاء 26 يوليو 2022.. تعاملات ضعيفة

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ تونس خلال تداولات مساء الثلاثاء 26 يوليو 2022، على الرغم من صعود “النفِيْس” عالميا وسط مخاوف من الركود.

سعر الذهب اليوم فِيْ تونس

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ تونس، خلال التعاملات المسائية، إلَّى حوالي 169.43 دينارًا (55.31 دولارًا)، وفقًا لمنصة أسعار الذهب اليوم لرصد أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ تونس (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى مستوى 148.25 ديناراً (48.39 دولاراً).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ تونس إلَّى نحو 127.07 ديناراً (41.48 دولاراً).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ تونس، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 98.83 ديناراً (32.26 دولاراً).

سعر أونصة وجنيه الذهب فِيْ تونس

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ تونس، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 5269 ألف دينار (1.720 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ تونس (8 جرامات عيار 21) نحو 1،186 ألف دينار (387.15 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب خلال جلسة التداول اليوم، مدعومة بمخاوف السوق بشأن تباطؤ النمو العالمي، مما دفع الطلب على المعدن النفِيْس كَمْلاذ آمن، لكن التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية لا تزال تحد من هذا الارتفاع.

وينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا، مع توقعات برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، بعد تسارع التضخم فِيْ الولايات المتحدة إلَّى 9.1٪، وهُو أعلى مستوى له منذ عام 1981.

أعلن البنك المركزي الزيمبابوي، الاثنين، عَنّْ توزيع 2000 قطعة ذهبية على البنوك التجارية لبيعها للشعب فِيْ خطوة غير مسبوقة تهدف إلَّى تعزيز الثقة بالعملة المحلية والحد من تسارع التضخم فِيْ البلاد، لاستخدامها فِيْ المعاملات. والمشتريات، مما عزز الطلب على الذهب أكثر.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.33٪ إلَّى 1724.80 دولارًا للأوقية، وارتفع السعر الفوري للتسليم بنسبة 0.38٪ إلَّى 1726.06 دولارًا للأوقية.

كَمْا ارتفعت العقود الآجلة للفضة لتسليم سبتمبر بنسبة 1.10٪ عَنّْد 18.53 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري بنسبة 0.77٪ عَنّْد 885.95 دولارًا، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.49٪ إلَّى 2017.43 دولارًا.

استقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – عَنّْد 106.44 نقطة، ولا يزال بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002.