أسعار الذهب اليوم فِيْ تونس الثلاثاء 28 يونيو 2022.. هبوط مفاجئ

انخفض متوسط ​​سعر الذهب اليوم فِيْ تونس، مساء تداولات الثلاثاء 28 يونيو 2022، رغم صعود “المعدن الثمين” عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ تونس

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ تونس، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 179.49 ديناراً (58.59 دولاراً).

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ تونس (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 157.05 ديناراً (51.27 دولاراً)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

كَمْا انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ تونس اليوم ليسجل 134.62 دينار (43.94 دولار).

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ تونس، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 104.70 دينارا (34.18 دولارا).

سعر أونصــــــة والجنيه الذهب اليوم فِيْ تونس

وسجل سعر الأونصة (الأونصة) اليوم فِيْ تونس، خلال التعاملات المسائية، نحو 5.582 ألف دينار (1822 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ تونس (8 جرامات عيار 21) قرابة 1،256 ألف دينار (410.15 دولارات).

اسعار الذهب اليوم عالميا

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال جلسة تداول اليوم، بالتزامن مع ضعف عائدات سندات الخزانة الأمريكية، فِيْ ظل تحذيرات من احتمال حدوث ركود فِيْ الاقتصاد الأمريكي، بينما تنتظر الأسواق أي تطورات تتعلق بحظر مجموعة الدول السبع. لاستيراد المعدن النفِيْس من روسيا.

حذر اقتصاديون من وكالة التصنيف الائتماني Standard & Poor’s يوم الاثنين من أن استمرار السياسة العدوانية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي يزيد من فرص حدوث ركود فِيْ الولايات المتحدة العام المقبل، حيث يكافح التضخم المتسارع عَنّْ طريق رفع أسعار الفائدة على حساب النمو الاقتصادي.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.21٪ إلَّى 1828.80 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.30٪ إلَّى 1828.17 دولارًا للأوقية.

كَمْا ارتفعت العقود الآجلة للفضة لتسليم يوليو بنسبة 0.55٪ عَنّْد 21.28 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري بنسبة 0.37٪ عَنّْد 911.36 دولارًا، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1.32٪ إلَّى 1895.09 دولارًا.

استقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – عَنّْد 103.91 نقطة.