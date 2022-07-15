أسعار الذهب اليوم فِيْ تونس الجمعة 15 يوليو 2022.. هبوط النفِيْس

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ تونس خلال التعاملات المسائية يوم الجمعة 15 يوليو 2022، تزامنا مع تراجع “الثمين” عالميا بضغط من قوة الدولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ تونس

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ تونس، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 167.88 ديناراً (54.80 دولاراً)، مقابل 168.60 ديناراً فِيْ نهاية أمس.

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ تونس (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 146.90 ديناراً (47.96 دولاراً) مقابل 147.53 درهماً بنهاية تداولات الخميس.

كَمْا انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ تونس إلَّى 125.91 دينار (41.10 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ تونس، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 97.93 ديناراً (31.97 دولاراً).

سعر أونصــــــة والجنيه الذهب اليوم فِيْ تونس

انخفض سعر الأونصة، اليوم، فِيْ تونس، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 5.221 ألف دينار (1704 دولارات).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ تونس نحو 1.175 ألف دينار (383.61 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، وبقيت على المسار الصحيح للتراجع الأسبوعي الخامس على التوالي، حيث أثر استمرار ارتفاع الدولار والمخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.

وتراجع سعر الذهب فِيْ التعاملات الفورية 0.3٪ إلَّى 1704.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، ليفقد 2.1٪ منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1701.70 دولار.

يحوم الدولار حول أعلى مستوى له منذ 20 عاما، مستمرا فِيْ خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بين المستثمرين الأجانب، بعد أن هبط المعدن الثمين بأكثر من 2٪ أمس الخميس.

قال اثنان من صانعي السياسة الفِيْدراليين الأكثر تشددًا يوم الخميس إنهما يفضلان رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى فِيْ اجتماع السياسة النقدية لهذا الشهر.

تزيد أسعار الفائدة وعائدات السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، والتي لا تؤدي إلَّى عوائد ثابتة.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات يوم الجمعة، مما عزز سعر الذهب بشكل طفِيْف.

أما المعادن النفِيْسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة 1.1٪ إلَّى 18.18 دولارًا للأوقية، لتخسر نحو 6٪ هذا الأسبوع، متجهةً إلَّى الخسارة الأسبوعية السابعة على التوالي.

وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلَّى 840.53 دولار للأوقية، منخفضًا نحو 6.4 بالمئة هذا الأسبوع، وهُو أكبر انخفاض فِيْ 3 أشهر.

وارتفع البلاديوم 0.4٪ إلَّى 1904.27 دولارات، لكنه تراجع بنسبة 13٪ هذا الأسبوع، وهُو أكبر انخفاض منذ نوفمبر الماضي.