أسعار الذهب اليوم فِيْ تونس الجمعة 2 سبتمبر 2022.. ارتفاع النفِيْس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ تونس خلال تداولات مساء الجمعة 2 سبتمبر 2022، تزامنا مع صعود “النفِيْس” عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ تونس

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ تونس، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 177.44 دينارًا (55.11 دولارًا)، وفقًا لمنصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ تونس (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى مستوى 155.27 ديناراً (48.22 دولاراً).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ تونس إلَّى نحو 133.09 ديناراً (41.33 دولاراً).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ تونس، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطاً نحو 103.51 ديناراً (32.15 دولاراً).

سعر أونصة وجنيه الذهب فِيْ تونس

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ تونس، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 5519 ألف دينار (1714 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ تونس (8 جرامات عيار 21) نحو 1،242 ألف دينار (385.75 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، مع تراجع الدولار عَنّْ قممه الأخيرة، لكن المعدن الثمين يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سوف يلتزم بموقفه المتشدد فِيْ رفع أسعار الفائدة.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلَّى 1702.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش، لكنه ظل منخفضًا بنحو 2٪ منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1714.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪، لكنه ليس بعيدًا عَنّْ أعلى مستوى له فِيْ 20 عامًا، والذي سجله فِيْ الجلسة السابقة، فِيْما يترقب المستثمرون بيانات التوظيف الأمريكية، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري فِيْ SBI Asset Management، إن إصدار بيانات أضعف من المتوقع يمكن أن يضعف التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير ويخفف، مؤقتًا على الأقل، بعض ضغوط البيع على الذهب.

يُنظر إلَّى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.