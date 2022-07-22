أسعار الذهب اليوم فِيْ تونس الجمعة 22 يوليو 2022.. ارتفاع طفِيْف

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ تونس خلال تعاملات مساء الجمعة 22 يوليو 2022، تزامنا مع الارتفاع النسبي لـ “الثمين” عالميا أمام الدولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ تونس

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ تونس خلال تعاملات ليلة الجمعة، ليرتفع إلَّى مستوى 171.01 ديناراً تونسياً (55.82 دولاراً).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ تونس خلال التعاملات المسائية اعتباراً من الجمعة، ليصل إلَّى 128.26 ديناراً (41.87 دولاراً).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ تونس، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 99.76 دينارًا (32.56 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 85.51 دينارًا (27.91 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ تونس

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ تونس إلَّى مستوى 149.64 ديناراً (48.85 دولاراً) خلال تداولات مساء الجمعة.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ تونس نحو 5319 ديناراً (1.736 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ تونس (8 جرامات عيار 21) نحو 1197 ديناراً (390.77 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، على الرغم من أن احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي وقوة الدولار قد حدت من المكاسب.

وبحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلَّى 1727.09 دولار للأوقية. تراجعت الأسعار إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ أكثر من عام عَنّْد 1،680.25 دولارًا يوم الخميس، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3٪.

الذهب ارتفع بنسبة 1.2 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلَّى 1727 دولارًا للأوقية.

وقال كريج إيرلام، المحلل فِيْ Oanda Exchange “انخفضت العوائد مما قد يدعم المعدن الأصفر على المدى القصير”.

وأضاف “إذا كنا نتجه نحو قبول معدلات نمو منخفضة أو ركود، فِيْمكن للذهب الاستفادة من الزخم الحالي لأنه قد يلغي الحاجة إلَّى أن يكون الاحتياطي الفِيْدرالي حادًا كَمْا هُو الآن”.

ينتظر المستثمرون حاليًا اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ 26-27 يوليو، حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للسيطرة على التضخم المتزايد.

انضم البنك المركزي الأوروبي إلَّى نظرائه العالميين فِيْ مكافحة التضخم المتصاعد ورفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع، حتى فِيْ الوقت الذي عانى فِيْه اقتصاد منطقة اليورو من تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا.

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الثمين، مما لا يولد عوائد ثابتة، ويعزز الدولار، مما يجعل الذهب باهظ الثمن بالنسبة للمشترين فِيْ الخارج.

بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، استقرت الفضة فِيْ المعاملات الفورية عَنّْد 18.78 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1٪ إلَّى 880 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.5٪ إلَّى 1902.18 دولارًا.