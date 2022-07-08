أسعار الذهب اليوم فِيْ تونس الجمعة 8 يوليو 2022.. فرصة للشراء

واصلت أسعار الذهب فِيْ تونس، اليوم، تراجعها المستمر منذ أسبوع، فِيْ تعاملات الجمعة 8 يوليو 2022، على الرغم من صعود المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ تونس

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ تونس، خلال التعاملات المسائية، نحو 171.30 ديناراً (55.92 دولاراً)، مقابل 171.51 ديناراً فِيْ إقفال أمس الخميس.

وتراجع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ تونس (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى نحو 149.89 ديناراً (48.93 دولاراً) مقابل 150.07 ديناراً فِيْ نهاية تعاملات الخميس.

كَمْا انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ تونس إلَّى نحو 128.48 ديناراً (41.94 دولاراً)، مقابل 128.63 ديناراً فِيْ نهاية أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ تونس، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 99.93 دينارا (32.62 دولار)، مقابل 100.05 دينار فِيْ نهاية تعاملات الخميس.

سعر أونصــــــة والجنيه الذهب اليوم فِيْ تونس

انخفض سعر الاوقية (الاونصة) اليوم فِيْ تونس خلال التعاملات المسائية بمقدار 5،327 الف دينار (1،739).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ تونس نحو 1199 ألف دينار (391.42 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفع الذهب بشكل طفِيْف يوم الجمعة مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على المسار الصحيح لأكبر خسارة أسبوعية فِيْ 8 أسابيع بعد تقويض الطلب على المعدن الثمين.

وبحلول الساعة 0323 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 1744.07 دولارًا للأوقية. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1٪ إلَّى 1740.50 دولار.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد المكاسب التي تحققت فِيْ الجلستين السابقتين، والتي دعمت الذهب، والذي لا يولد فائدة ثابتة.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002، مما أبقى الذهب المقوم بالدولار بالقرب من أدنى مستوى فِيْ تسعة أشهر سجله يوم الأربعاء.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 19.23 دولارًا للأوقية وارتفع البلاتين بنسبة 0.2٪ إلَّى 874.52 دولارًا للأوقية، لكن كلاهما يتجه نحو خسائر أسبوعية.

وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلَّى 2000.68 دولار للأوقية وزاد بنحو 2 بالمئة خلال الأسبوع.