أسعار الذهب اليوم فِيْ تونس السبت 2 يوليو 2022.. ارتفاع هامشي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ تونس خلال التعاملات المسائية ليوم السبت 2 يوليو 2022، على الرغم من تسجيل المعدن الثمين العالمي خسائر أسبوعية بلغت 1.6٪.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ تونس

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ تونس، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 178.69 دينارًا (58.33 دولارًا).

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ تونس (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 156.36 دينار (51.04 دولار).

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ تونس إلَّى نحو 134.02 ديناراً (43.75 دولاراً)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ تونس، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 104.24 دينار (34.02 دولار).

سعر أونصــــــة والجنيه الذهب اليوم فِيْ تونس

ارتفع سعر الاوقية (الاونصة) اليوم فِيْ تونس خلال التعاملات المسائية الى نحو 5.557 الف دينار (1814 دولارا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ تونس نحو 1.251 ألف دينار (408.31 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، خفضت أسعار الذهب خسائرها عَنّْد تسوية جلسة تداول يوم الجمعة (نهاية الأسبوع)، بعد البيانات الاقتصادية فِيْ الولايات المتحدة ومع استمرار توقع التضخم وتوقعات السياسة النقدية.

نجح المعدن الثمين فِيْ تقليص معظم خسائره التي سجلها فِيْ وقت سابق من جلسة تداول يوم الجمعة، بعد انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلَّى أقل من 3٪، لكنه تأثر بالأداء القوي للعملة الأمريكية.

وكشفت بيانات من معهد التوريد الأمريكي، أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي بلغ 53 نقطة فِيْ يونيو الماضي، مقابل 56.1 نقطة فِيْ الشهر السابق، ليسجل أدنى مستوى له فِيْ عامين.

شهد الذهب أسوأ أداء فصلي منذ أوائل عام 2022 وانخفض بنسبة 7.7٪، مع استقرار الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته فِيْ عقدين من الزمن، مما جعل المعدن النفِيْس أقل جاذبية للمستثمرين، خاصة مع الزيادات المتوقعة فِيْ أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. .

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.3٪ أو 5.80 دولار أمريكي إلَّى 1801.50 دولار أمريكي للأوقية عَنّْد التسوية، مقلصة خسائرها التي بلغت 1783 دولارًا أمريكيًا خلال تعاملات الجمعة.

وسجلت العقود الآجلة للمعدن النفِيْس تراجعا بنحو 1.6 بالمئة فِيْ إجمالي التعاملات الأسبوع الماضي.

كَمْا انخفض سعر الفضة لتسليم سبتمبر بنسبة 3.4٪ أو 68 سنتًا إلَّى 19.667 دولارًا للأوقية، وهُو أدنى مستوى منذ يوليو 2022.