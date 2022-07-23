أسعار الذهب اليوم فِيْ تونس السبت 23 يوليو 2022.. أسواق مستقرة

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ تونس خلال تداولات مساء السبت 23 يوليو 2022، تزامنا مع صعود “النفِيْس” عالميا بنسبة 1.4٪.

تشهد أسواق الذهب العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ تونس

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ تونس، خلال التعاملات المسائية، نحو 170.25 ديناراً (55.57 دولاراً).

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ تونس (الأكثر تداولاً فِيْ السوق)، ليبقى عَنّْد المستوى 148.97 ديناراً (48.63 دولاراً).

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطاً اليوم فِيْ تونس نحو 127.69 ديناراً (41.68 دولاراً).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ تونس، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 99.31 دينارًا (32.42 دولارًا).

سعر أونصــــــة والجنيه الذهب اليوم فِيْ تونس

وسجل سعر الاوقية (الاونصة) اليوم فِيْ تونس خلال التعاملات المسائية نحو 5295 الف دينار (1728 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ تونس (8 جرامات عيار 21) نحو 1.192 ألف دينار (389.02 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب عَنّْد اختتام جلسة تداول الجمعة (نهاية جلسات الأسبوع) بعد البيانات الاقتصادية، لتحقق مكاسب أسبوعية بعد 5 أسابيع متتالية من التراجع.

واستفاد المعدن الأصفر من تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، إضافة إلَّى تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عَنّْد 2.81٪.

وكشفت بيانات S&P Global أن مؤشر مديري المشتريات فِيْ الولايات المتحدة سجل انكَمْاشًا هذا الشهر لأول مرة منذ يونيو 2022، مع انخفاض حاد فِيْ أداء نشاط الخدمات.

وينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل وسط توقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي.

ارتفع سعر عقود الذهب الآجلة تسليم أغسطس 0.8٪ أو 14 دولارًا أمريكيًا إلَّى 1727.40 دولارًا للأوقية عَنّْد التسوية.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الثمين بنسبة 1.4٪ خلال إجمالي التعاملات الأسبوع الماضي.