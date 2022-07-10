أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الأحد 10 يوليو 2022

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المسائية ليوم الأحد 10 تموز، تزامنا مع العطلة الأسبوعية لأسواق المعادن النفِيْسة.

والأسواق العالمية فِيْ إجازة أسبوعية الأمس والسبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا 140.863 ألف جنيه (56.06 دولار).

بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطا فِيْ سوريا اليوم 105.649 ألف ليرة (42.05 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 82171 ألف ليرة (32.70 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 70432 ألف ليرة (28.03 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا

واليوم بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 فِيْ سوريا 123258 ألف ليرة (49.06 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 4.380 مليون ليرة (1744 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 986067 ألف ليرة (392.46 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفع الذهب بشكل طفِيْف يوم الجمعة (إغلاق تداولات الأسبوع) مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية فِيْ 8 أسابيع بعد تقويض الطلب على المعدن الثمين.

وارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.2٪ إلَّى 1744.07 دولار للأوقية. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1٪ إلَّى 1740.50 دولار.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد المكاسب التي تحققت فِيْ الجلستين السابقتين، والتي دعمت الذهب، والذي لا يولد فائدة ثابتة.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002، وحافظ على الذهب المقوم بالدولار بالقرب من أدنى مستوى فِيْ تسعة أشهر سجله يوم الأربعاء.