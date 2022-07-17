أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الأحد 17 يوليو 2022.. استقرار النفِيْس

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا فِيْ التعاملات المسائية، الأحد 17 تموز 2022، فِيْما تشهد الأسواق ركوداً ملحوظاً.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا 138116 ألف ليرة (54.97 دولار)، وهِيْ نفس الأسعار فِيْ ختام تداولات أمس.

سجل جرام الذهب عيار 18 قيراطا اليوم فِيْ سوريا 103.589 ألف ليرة (41.23 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 80.568.000 ليرة (32.07 دولار)، فِيْما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 69.058 ألف ليرة (27.49 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا

ظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا عَنّْد 120.855 ألف ليرة (48.1 دولار)، فِيْ التعاملات المسائية اليوم.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 4.295 مليون ليرة (1710 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 966.838.000 ليرة (384.81 دولار).

أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، يوم الجمعة، لتسجل خامس انخفاض أسبوعي على التوالي، حيث أثر استمرار ارتفاع الدولار والمخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.

وانخفض سعر الذهب بنسبة 2.1٪ خلال تعاملات الأسبوع.