أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الأحد 21 أغسطس 2022.. استقرار جماعي

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات يوم الأحد 21 آب 2022، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا 141.267 ألف ليرة (56.23 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

كَمْا استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد حوالي 123.512 ألف ليرة (49.2 دولار).

ظل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ سوريا عَنّْد 105.952 ألف ليرة (42.17 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد ظل سعر جرام الذهب عيار 14 عَنّْد حوالي 82.406 ألف ليرة (32.80 دولار) خلال تعاملات اليوم، فِيْما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 70634 ألف ليرة (دولار). 28.11).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا

يبلغ سعر الأونصة اليوم فِيْ سوريا حوالي 4.393 مليون ليرة سورية (1749).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 1.020 مليون ليرة (406.28 دولار).

أسعار الذهب العالمية

سجل المعدن الثمين أول انخفاض أسبوعي له فِيْ شهر خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

تراجعت أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ ثلاثة أسابيع خلال تعاملات الجمعة الماضية (نهاية أسبوع التداول).

ويأتي هذا التراجع فِيْ ظل ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

خلال تداولات الجمعة، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.66٪ إلَّى 1747.06 دولارًا للأوقية، منخفضًا للجلسة الخامسة على التوالي، فِيْما قد يكون أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر 2022.

كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.47٪ إلَّى 1762.9 دولار.

وشهدت أسعار الذهب ضغوطا نتيجة عودة الدولار إلَّى المكاسب والارتفاع المطرد فِيْ عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما أدى إلَّى تراجع المعدن المقوم بالدولار بدون عائد بنسبة 2.7٪ هذا الأسبوع.