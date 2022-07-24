أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الأحد 24 يوليو 2022.. استقرار السوق

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات الأحد 24 تموز 2022، لجميع قيراط، فِيْ ظل عطلة نهاية الأسبوع فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

يبلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا 139.627 ألف ليرة (55.57 دولار).

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا (الأكثر تداولا فِيْ السوق) نحو 122177 ألف ليرة (48.63 دولار).

كَمْا استقر سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطا اليوم فِيْ سوريا، حيث وصل إلَّى 104.722 ألف ليرة (41.68 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد ظل سعر جرام الذهب عيار 14 عَنّْد نحو 81.450 ألف ليرة (32.42 دولار) خلال تعاملات اليوم الأحد.

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر أوقية اليوم فِيْ سوريا، خلال تعاملات الأحد، نحو 4.342 مليون ليرة سورية (1728 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 977.414 ألف ليرة (389.02 دولار).

أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 1.2٪.

خلال اليوم الأخير من الأسبوع، ارتفع المعدن النفِيْس بنسبة 0.5٪ ليصل إلَّى 1،727.64 دولار للأونصة.