أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الأحد 28 أغسطس 2022.. هدوء الأسواق

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات يوم الأحد 28 آب 2022 بالتوازي مع عطلة نهاية الأسبوع لأسواق الذهب العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا 140.581 ألف ليرة (55.95 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب.

ظل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ سوريا عَنّْد 105.437 ألف ليرة (41.96 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ سوريا، فقد ظل سعر جرام الذهب عيار 14 عَنّْد نحو 82.006 ألف ليرة (32.64 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 70.290 ألف ليرة (27.98 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد حوالي 123،011 ألف ليرة (48.96 دولار) وهِيْ نفس الأسعار فِيْ ختام تداولات أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ سوريا

بقي سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ سوريا عَنّْد المستوى 4.372 مليون ليرة (1.740 دولار)، وظل سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا (8 جرامات من عيار 21) عَنّْد حوالي 984.087 ألف ليرة (391.67 دولار). .

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب بنحو 22 دولارًا فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي (الجمعة)، مع ارتفاع عائد الدولار وعائدات الخزانة الأمريكية.

يأتي ذلك فِيْ الوقت الذي يقيم فِيْه المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي جيروم باول، فِيْ اجتماع لرئيس البنوك المركزية، والذي قد يوفر إرشادات بشأن رفع أسعار الفائدة.

وسجلت أسعار الذهب خسائر أسبوعية بنحو 0.7٪ تعادل 13.1 دولار خلال الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 26 أغسطس 2022.

عَنّْد التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر إلَّى 1749.80 دولار للأوقية.