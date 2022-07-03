أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الأحد 3 يوليو 2022

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال تداولات الأحد 3 تموز وسط إحجام ملحوظ عَنّْ الشراء رغم اقتراب عيد الأضحى.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا 146.551 ألف جنيه (58.33 دولار).

ظل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ سوريا عَنّْد المستوى 109.915 ألف ليرة (43.75 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 85488 ألف ليرة (34.02 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط 73.275 ألف ليرة (29.16 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا عَنّْد مستوى 128.235 ألف ليرة (51.04 دولار).

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 4.557 مليون ليرة (1814 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 1.025 مليون ليرة (408.31 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

سجلت أسعار الذهب تراجعا فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، قبل أن يستعيد المعدن الأصفر بعض الانتعاش ويعود للارتفاع ليسجل 1811 دولارا للأوقية فِيْ التعاملات الفورية.

ارتفع الدولار إلَّى أعلى مستوياته فِيْ العقدين الماضيين، واستمر هذا فِيْ جعل الذهب أقل جاذبية لمشتري العملات الأخرى.