أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الأحد 31 يوليو 2022.. استقرار جماعي

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات الأحد 31 تموز 2022 وسط تراجع ملحوظ فِيْ الطلب.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

يبلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا 142.794 ألف ليرة سورية (56.83 دولار).

ظل متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا (الأكثر تداولا فِيْ السوق) نحو 124.948 ألف ليرة (49.73 دولار).

كَمْا استقر سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ سوريا عَنّْد 107.097 ألف ليرة (42.63 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد ظل سعر جرام الذهب عيار 14 عَنّْد حوالي 83.297 ألف ليرة (33.15 دولار) خلال تعاملات اليوم الأحد.

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا

يبلغ سعر الأونصة اليوم فِيْ سوريا نحو 4.440 مليون ليرة سورية (1768 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 999.583 ألف ليرة (397.84 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي (فِيْ ختام تداولات الجمعة)، مع استمرار تراجع عوائد الدولار والسندات فِيْ أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية، مما دفع المعدن الأصفر لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له فِيْ حوالي 5 أشهر. .

خلال تداولات يوم الجمعة (إغلاق تداولات الأسبوع)، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.60٪ إلَّى 1760 دولارًا للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم سبتمبر 10 دولارات إلَّى 1765 دولارًا.

على الرغم من هذا الارتفاع الأسبوعي، فإن الذهب فِيْ اتجاه هبوطي للشهر الرابع على التوالي، من بين أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر 2022.