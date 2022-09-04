أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الأحد 4 سبتمبر 2022.. استقرار الأسعار

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات مساء الأحد 4 أيلول 2022 بالتوازي مع العطلة الأسبوعية لأسواق الذهب عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ سوريا اليوم إلَّى 138432 ألف ليرة (55.10 دولار)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

وظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد 121.131 ألف ليرة (48.21 دولار).

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ سوريا عَنّْد 103.825 ألف ليرة (41.32 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 80752 ألف ليرة (32.14 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ سوريا

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المسائية، نحو 4.305 مليون ليرة سورية (1714 دولاراً).

وظل سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا (8 جرامات عيار 21) عَنّْد 969،044 ألف ليرة (385.68 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 13 دولارًا فِيْ نهاية تعاملات الجمعة الماضية، 2 سبتمبر 2022، لكنها سجلت التراجع الأسبوعي الثالث على التوالي، مع خسارة ما يقرب من 1.5٪.

يأتي هذا بعد أن عززت البيانات التي تشير إلَّى مرونة الاقتصاد الأمريكي احتمالية إبقاء مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة.

تم تداول أسعار الذهب فِيْ نهاية الأسبوع يوم الجمعة بالتداول حول المستوى الرئيسي 1700 دولار، وسط الإعلان عَنّْ بيانات التوظيف الرئيسية فِيْ الولايات المتحدة.