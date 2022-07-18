أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الإثنين 18 يوليو 2022.. انتعاشة بالأسواق

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المسائية ليوم الاثنين 18 تموز 2022، مع صعود “النفِيْس” عالميا من أدنى مستوى له فِيْ 12 شهرا.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المسائية إلَّى نحو 139.021 ألف ليرة (55.33 دولار).

وارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 121.647 ألف ليرة (48.42 دولار).

كَمْا ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ سوريا إلَّى نحو 104.268 ألف ليرة (41.50 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 81096 ألف ليرة (32.28 دولارًا).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا

وارتفع سعر الأونصة (الأونصة) اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 4.323 مليون ليرة سورية (1721 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 973.172 ألف ليرة (386.70 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال جلسة تداول اليوم، بعد انخفاضها إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ قرابة 12 شهرًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلة التراجع الأسبوعي الخامس على التوالي.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.41٪ أو ما يعادل 6.87 دولار لتصل إلَّى 1714.8 دولار للأونصة.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.54٪، أو 9.15 دولارًا، إلَّى 1712.9 دولارًا للأوقية، وفقًا لبيانات السوق.

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.16٪ إلَّى 18.8 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 1.79٪ إلَّى 846.45 دولارًا، وارتفع البلاديوم 1.99٪ إلَّى 1866.28 دولارًا.