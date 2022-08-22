أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الإثنين 22 أغسطس 2022.. هبوط عَنّْيف

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، فِيْ سوريا، خلال تعاملات يوم الاثنين 22 آب 2022، لجميع قيراط، وسط موجة ركود فِيْ الأسواق.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا 139.8 ألف ليرة (58.04 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 122.599 ألف ليرة (50.78 دولار).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ سوريا ليسجل 104.91 ألف ليرة (43.53 دولار).

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 81064 ألف ليرة (33.86 دولار) خلال تعاملات اليوم، فِيْما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 69.912 ألف ليرة (29.02 دولار).

أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1٪ يوم الاثنين إلَّى أدنى مستوياتها فِيْ ما يقرب من أربعة أسابيع، حيث تضاءلت جاذبية المعدن الأصفر بسبب توقعات برفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي وزيادة قوة الدولار.

وسعر الذهب فِيْ التعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلَّى 1733.90 دولار للأوقية وهُو أدنى مستوى منذ 27 يوليو تموز.

وسعر الذهب فِيْ طريقه للجلسة السادسة على التوالي من التراجع بعد أن خسر قرابة ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلَّى 1747.10 دولار.