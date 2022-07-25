أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الإثنين 25 يوليو 2022.. تراجع جماعي

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات الاثنين 25 تموز 2022، فِيْما شهدت الأسعار العالمية تعاملات متدنية.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

يبلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا 139.094 ألف ليرة (55.57 دولار).

وبلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا (الأكثر تداولا فِيْ السوق) نحو 121.177 ألف ليرة (48.63 دولار).

كَمْا استقر سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ سوريا، حيث وصل إلَّى 104.322 ألف ليرة (41.68 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد ظل سعر جرام الذهب عيار 14 عَنّْد نحو 81.130 ألف ليرة (32.42 دولار) خلال تعاملات اليوم الأحد.

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا

وصل سعر الأونصة اليوم فِيْ سوريا إلَّى نحو 4.32 مليون ليرة سورية (1728 دولاراً).

أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد أن أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع سعر الفائدة الفِيْدرالي هذا الأسبوع إلَّى تراجع الطلب على الذهب.

وتراجع سعر الذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1722.84 دولار للأوقية حتى 0110 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع إلَّى أعلى مستوى فِيْ أكثر من أسبوع يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلَّى 1718.70 دولار للأوقية.