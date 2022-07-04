أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الإثنين 4 يوليو 2022

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المسائية ليوم الاثنين 4 تموز، وسط حركة بيع وشراء هادئة.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا 146.131 ألف ليرة (58.33 دولار).

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطا فِيْ سوريا اليوم 109.625 ألف ليرة (43.75 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط 85.268 ألف ليرة (34.02 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط 73.085 ألف ليرة (29.16 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا

واليوم بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 فِيْ سوريا 127.235 ألف ليرة (51.04 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين حيث جعلت أسعار الفائدة المرتفعة المعدن النفِيْس أقل جاذبية، لكن انخفاض الدولار ساعد على إبقاء الذهب فوق مستوى الدعم البالغ 1800 دولار.

وتراجع الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلَّى 1806.58 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى فِيْ خمسة أشهر عَنّْد 1783.50 يوم الجمعة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1806.50 دولار للأوقية.