أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الإثنين 5 سبتمبر 2022.. انتعاشة بالأسواق

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات الاثنين 5 أيلول 2022 وسط استقرار “النفِيْس” عالميا فِيْ ظل عطلة السوق الأمريكية.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

وارتفع جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلَّى 138504 ألف ليرة (55.13 دولارًا)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 121.194 ألف ليرة (48.24 دولار).

كَمْا ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ سوريا إلَّى 103.880.000 ليرة (41.34 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط 80.795 ألف ليرة (32.16 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ سوريا

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 4.307 مليون ليرة (1714 دولارا).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا (8 جرامات عيار 21) نحو 969.553 ألف ليرة (385.89) دولار.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الاثنين، مع إغلاق الأسواق الأمريكية احتفالًا بعيد العمال، ولا يزال المستثمرون يقيمون توقعات رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي بعد بيانات التوظيف الأخيرة.

سجل المعدن الثمين أفضل أداء له فِيْ شهر يوم الجمعة الماضي، بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأمريكية ارتفاع معدل البطالة إلَّى 3.7٪ فِيْ أغسطس، مما يدعم التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

من ناحية أخرى، تراجعت مقتنيات SPDR Gold Trust – أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب فِيْ العالم – إلَّى 973.08 طنًا يوم الجمعة، بانخفاض من 973.37 طنًا يوم الخميس.

صرحت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) يوم الجمعة الماضي أن المضاربين خفضوا مراكزهم الطويلة على الذهب بمقدار 9599 عقدًا إلَّى 20726 عقدًا فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 30 أغسطس.

واستقرت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر عَنّْد 1720.95 دولارًا للأوقية، بعد أن تراجعت 1.5 فِيْ المائة فِيْ الأسبوع قبل الماضي، بينما انخفض سعر التسليم الفوري بشكل طفِيْف بنسبة 0.14 فِيْ المائة إلَّى 1710.20 دولارًا للأوقية.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر عقود الفضة الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.47٪ إلَّى 17.96 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري بنسبة 0.66٪ إلَّى 840.53 دولارًا، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.75٪ إلَّى 2037.23 دولارًا.

ارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.4٪ إلَّى 110.04 نقطة، وهُو أعلى مستوى له منذ عام 2002.