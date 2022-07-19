أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الثلاثاء 19 يوليو 2022.. تراجع جماعي

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، فِيْ سوريا، خلال التعاملات المسائية ليوم الثلاثاء 19 تموز 2022، لجميع قيراط، فِيْما تكتنف الأسواق حالة ركود.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المسائية، 138197 ألف ليرة (55.33 دولار).

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا (الأكثر تداولا فِيْ السوق) مسجلا 120.647 ألف ليرة (48.42 دولار).

وتراجع اليوم جرام الذهب عيار 18 فِيْ سوريا إلَّى نحو 103.268.000 ليرة (41.50 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 80.096 ألف ليرة (32.28 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر أوقية اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المسائية، نحو 4.293 مليون ليرة سورية (1721 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 967172 ألف ليرة (386.70 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار، لكن الأسعار عالقة فِيْ نطاق ضيق حيث امتنع المستثمرون عَنّْ القيام بمراهنات كبيرة قبل اجتماعات البنك المركزي الرئيسية.

واستقر الذهب فِيْ التعاملات الفورية عَنّْد 1708.35 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلَّى 1704.80 دولار.