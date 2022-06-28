أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الثلاثاء 28 يونيو 2022.. ركود بالأسواق

انخفض متوسط ​​سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا، مساء تداولات الثلاثاء 28 حزيران 2022، رغم صعود “المعدن الثمين” عالمياً.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 147.262 ألف ليرة (58.61 دولار).

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 128857 ألف ليرة (51.29 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

كَمْا انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ سوريا إلَّى نحو 110.448 ألف ليرة (43.96 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 85903 ألف ليرة (34.19 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر أوقية اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 4.579 مليون ليرة سورية (1823 دولاراً).

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا (8 جرامات من عيار 21) نحو 1.030 مليون ليرة (410.29 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال جلسة تداول اليوم، بالتزامن مع ضعف عائدات سندات الخزانة الأمريكية، فِيْ ظل تحذيرات من احتمال حدوث ركود فِيْ الاقتصاد الأمريكي، بينما تنتظر الأسواق أي تطورات تتعلق بحظر مجموعة الدول السبع. لاستيراد المعدن النفِيْس من روسيا.

حذر خبراء من وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز يوم الاثنين من أن استمرار السياسة العدوانية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي يزيد من فرص حدوث ركود فِيْ الولايات المتحدة العام المقبل، حيث يكافح التضخم المتسارع من خلال رفع أسعار الفائدة على حساب النمو الاقتصادي.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.21٪ إلَّى 1828.80 دولارًا للأوقية، وارتفع السعر الفوري للتسليم بنسبة 0.30٪ إلَّى 1828.17 دولارًا للأوقية.

كَمْا ارتفعت العقود الآجلة للفضة لتسليم يوليو بنسبة 0.55٪ عَنّْد 21.28 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري بنسبة 0.37٪ عَنّْد 911.36 دولارًا، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1.32٪ إلَّى 1895.09 دولارًا.

استقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – عَنّْد 103.91 نقطة.