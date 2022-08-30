أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الثلاثاء 30 أغسطس 2022.. هبوط بالأسواق

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المسائية، الثلاثاء 30 آب 2022، مع انخفاض طفِيْف للمعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 13918 ألف ليرة (55.69 دولار)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

انخفض اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 فِيْ سوريا (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى مستوى 122.431 ألف ليرة (48.73 دولار).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ سوريا إلَّى نحو 104.940 ألف ليرة (41.77 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 81619 ألف ليرة (32.48 دولارًا).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ سوريا

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 4.351 مليون ليرة سورية (1732) دولار.

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا (8 جرامات عيار 21) نحو 979.450 ألف ليرة (389.83 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، انخفضت أسعار الذهب بشكل طفِيْف خلال جلسة تداول اليوم، على الرغم من تراجع مؤشر الدولار، وسط توقعات باستمرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول.

لا يزال المستثمرون يركزون على تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة، والذي من المقرر أن يظهر حالة سوق العمل فِيْ ضوء رفع بنك الاحتياطي الفِيْدرالي المستمر لسعر الفائدة.

وانخفضت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بشكل طفِيْف بنسبة 0.11٪ إلَّى 1747.7 دولار للأوقية، وانخفض سعر التسليم الفوري بشكل طفِيْف بنسبة 0.14٪ إلَّى 1734.69 دولار للأوقية.

انخفضت العقود الآجلة للفضة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.19٪ إلَّى 18.64 دولارًا للأوقية، بينما استقر السعر الفوري لتسليم البلاتين عَنّْد 866.82 دولارًا للأوقية، واستقر السعر الفوري للبلاديوم عَنّْد 2147.25 دولارًا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.33٪ إلَّى 108479 نقطة.