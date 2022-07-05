أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الثلاثاء 5 يوليو 2022.. هبوط كبير

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 5 تموز، وسط ركود حاد ضرب الأسواق.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا 144431 ألف ليرة (57.33 دولار).

بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطا فِيْ سوريا اليوم 108.625 ألف ليرة (43.11 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 84.268 ألف ليرة (33.02 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط 72.085 ألف ليرة (28.16 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا

واليوم بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 فِيْ سوريا 126.235 ألف ليرة (50.04 دولار).

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب فِيْ تعاملات محدودة اليوم الثلاثاء، بعد الأداء القوي للدولار والارتفاع المتوقع فِيْ أسعار الفائدة طغى على التأثير الداعم للذهب من المخاوف بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلَّى 1805.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلَّى 1807.80 دولار للأوقية.

وصعد الدولار مرة أخرى ليقترب من أعلى مستوى له فِيْ 20 عاما مما يزيد من سعر الذهب المقوم بالدولار للمشترين بعملات أخرى ويقلل الطلب عليه.

يعتبر الذهب ملاذاً آمناً ذا قيمة فِيْ أوقات الأزمة الاقتصادية والركود.