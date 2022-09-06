أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الثلاثاء 6 سبتمبر 2022

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال تداولات مساء الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، رغم ارتفاع المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

انخفض غرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلَّى 138،060 ألف ليرة (54.95 دولار)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 120.805 ألف ليرة (48.08 دولار).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ سوريا إلَّى 103.547 ألف ليرة (41.21 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 80535 ألف ليرة (32.05 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ سوريا

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المسائية، نحو 4.293 مليون ليرة سورية (1709 دولارات).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا (8 جرامات عيار 21) نحو 966.443 ألف ليرة (384.65 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، حيث شجع توقف ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة فِيْ أوروبا بعض المستثمرين على شراء المعدن كَمْلاذ آمن.

وارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلَّى 1718.30 دولار للأوقية بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش. ارتفعت الأسعار فِيْ وقت سابق بنحو 1٪ إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ أسبوع.

كَمْا ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4٪ إلَّى 1729.40 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة لكنه لم يكن ببعيد عَنّْ أعلى مستوى له فِيْ 20 عاما والذي وصل إليه فِيْ الجلسة السابقة.

أدى الإغلاق غير المحدود لإمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1، خط الإمداد الرئيسي إلَّى أوروبا، إلَّى زيادة المخاوف من حدوث ركود فِيْ المنطقة، حيث أضر ارتفاع أسعار الطاقة بالمستهلكين.

أظهر مسح يوم الاثنين أيضًا أن منطقة اليورو تدخل بالتأكيد حالة ركود مع تفاقم أزمة تكلفة المعيشة والتوقعات المتشائمة.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة فِيْ الولايات المتحدة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا وتعزز الدولار.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، قفزت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 1.1٪ إلَّى 18.36 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7٪ إلَّى 851.25 دولارًا، وزاد البلاديوم 1.6٪ إلَّى 2065.96 دولارًا.