أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الجمعة 1 يوليو 2022.. فرصة للشراء

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات مساء الجمعة، 1 تموز / يوليو، تزامنا مع تراجع “الثمين” عالميا أمام الدولار والسندات.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا إلَّى 145.016 ألف ليرة (57.72 دولار) مقابل 146.551 ألف ليرة (58.33 دولار) فِيْ ختام تعاملات الخميس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ سوريا إلَّى مستوى 108.764 ألف ليرة (43.29 دولار) مقابل 109.915 ألف ليرة (43.75 دولار) فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب “سعر الذهب اليوم”. “منصة متخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 84593 ألف ليرة (33.67 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 72508 ألف ليرة (28.86 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا إلَّى مستوى 126892 ألف ليرة (50.50 دولار) مقابل 128.235 ألف ليرة (51.04 دولار) فِيْ نهاية تعاملات أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 4.509 مليون ليرة (1795 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 1.015 مليون ليرة (404.03 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب إلَّى ما دون مستوى 1800 دولار يوم الجمعة، ويتجه المعدن الثمين إلَّى خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي، حيث أدت السياسات النقدية المتشددة للبنوك المركزية الرئيسية وصعود الدولار إلَّى خفض جاذبيته.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلَّى 1797.19 دولار للأوقية بحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 16 مايو أيار عَنّْد 1794.62 دولار. كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5٪ إلَّى 1798.60 دولار.

تراجعت أسعار الذهب، التي خرجت من أسوأ ربع لها منذ أوائل عام 2022، بنحو 1.6 فِيْ المائة هذا الأسبوع.

ارتفع الدولار إلَّى أعلى مستوياته فِيْ العقدين الماضيين، ولا يزال يجعل الذهب أقل جاذبية لمشتري العملات الأخرى.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عَنّْد أدنى مستوياتها منذ 6 يونيو.

قال ستيفن إينيس، العضو المنتدب لشركة SBI Asset Management، إن تفضيل المستثمرين للنقد والحفاظ على الثروة قد يؤدي إلَّى انخفاض كبير فِيْ الذهب قبل ما ينبغي أن يكون انتعاشًا متوقعًا عَنّْدما يأتي الركود.

تزيد معدلات الفائدة وعائدات السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الذي لا ينتج عَنّْه عائد.

سعر الفضة والبلاديوم والبلاتين اليوم

ومن بين أسعار المعادن النفِيْسة غير الذهب، تراجعت عقود الفضة خلال تعاملات اليوم بنسبة 2.07٪، وسجلت نحو 19.860 دولار للأوقية، وانخفضت عقود معدن البلاديوم بنسبة 1.56٪، وسجلت نحو 1888.00 دولار للأوقية.

كَمْا انخفضت عقود المعادن البلاتينية بنسبة 2.51٪ وسجلت حوالي 872.60 دولار للأوقية.