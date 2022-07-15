أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الجمعة 15 يوليو 2022.. تراجع مستمر

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المسائية، الجمعة 15 تموز، تزامنا مع تراجع المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا 137.850 ألف ليرة (54.86 دولار) مقابل 138197 ألف ليرة فِيْ نهاية تعاملات أمس.

بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطا فِيْ سوريا اليوم 103.389 ألف ليرة (41.15 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 80413 ألف ليرة (32 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 68925 ألف ليرة (27.43 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا إلَّى 120.621 ألف ليرة (48.01 دولار) مقابل 120.925 ألف ليرة فِيْ نهاية يوم أمس الخميس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 4.287 مليون ليرة (1706 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 964.972 ألف ليرة (384.06 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، وبقيت على المسار الصحيح للتراجع الأسبوعي الخامس على التوالي، حيث أثر استمرار ارتفاع الدولار والمخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.

وتراجع سعر الذهب فِيْ التعاملات الفورية 0.3٪ إلَّى 1704.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، ليفقد 2.1٪ منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1701.70 دولار.

يحوم الدولار حول أعلى مستوى له منذ 20 عاما، مستمرا فِيْ خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بين المستثمرين الأجانب، بعد أن هبط المعدن الثمين بأكثر من 2٪ أمس الخميس.

قال اثنان من صانعي السياسة الفِيْدراليين الأكثر تشددًا يوم الخميس إنهما يفضلان رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى فِيْ اجتماع السياسة النقدية لهذا الشهر.

تزيد أسعار الفائدة وعائدات السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، والتي لا تؤدي إلَّى عوائد ثابتة.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات يوم الجمعة، مما عزز سعر الذهب بشكل طفِيْف.

أما المعادن النفِيْسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة 1.1٪ إلَّى 18.18 دولارًا للأوقية، لتخسر نحو 6٪ هذا الأسبوع، متجهةً إلَّى الخسارة الأسبوعية السابعة على التوالي.

وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلَّى 840.53 دولار للأوقية، منخفضًا نحو 6.4 بالمئة هذا الأسبوع، وهُو أكبر انخفاض فِيْ 3 أشهر.

وارتفع البلاديوم 0.4٪ إلَّى 1904.27 دولارات، لكنه تراجع بنسبة 13٪ هذا الأسبوع، وهُو أكبر انخفاض منذ نوفمبر الماضي.