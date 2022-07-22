أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الجمعة 22 يوليو 2022.. ارتفاع جماعي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المسائية ليوم الجمعة 22 تموز 2022، تزامنا مع صعود المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المسائية، 139.336 ألف ليرة (55.46 دولار).

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا (الأكثر تداولا فِيْ السوق) مسجلا 121.922 ألف ليرة (48.53 دولار).

كَمْا ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ سوريا إلَّى نحو 104.504 ألف ليرة (41.59 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 81280 ألف ليرة (32.35 دولارًا).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر أوقية اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المسائية، نحو 4.333 مليون ليرة سورية (1725 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 975378 ألف ليرة (388.21 دولار).

أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، على الرغم من أن احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي وقوة الدولار قد حدت من المكاسب.

وبحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلَّى 1727.09 دولار للأوقية.

تراجعت الأسعار إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ أكثر من عام عَنّْد 1،680.25 دولارًا يوم الخميس، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3٪.

الذهب ارتفع بنسبة 1.2 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلَّى 1727 دولارًا للأوقية.

وقال كريج إيرلام، المحلل فِيْ Oanda Exchange “انخفضت العوائد مما قد يدعم المعدن الأصفر على المدى القصير”.

وأضاف “إذا كنا نتجه نحو قبول معدلات نمو منخفضة أو ركود، فِيْمكن للذهب الاستفادة من الزخم الحالي لأنه قد يلغي الحاجة إلَّى أن يكون الاحتياطي الفِيْدرالي حادًا كَمْا هُو الآن”.

ينتظر المستثمرون حاليًا اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ 26-27 يوليو، حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للسيطرة على التضخم المتزايد.

انضم البنك المركزي الأوروبي إلَّى نظرائه العالميين فِيْ مكافحة التضخم المتصاعد ورفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع، حتى فِيْ الوقت الذي عانى فِيْه اقتصاد منطقة اليورو من تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا.

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الثمين، مما لا يولد عوائد ثابتة، ويعزز الدولار، مما يجعل الذهب باهظ الثمن بالنسبة للمشترين فِيْ الخارج.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد استقرت الفضة فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 18.78 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1٪ إلَّى 880 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.5٪ إلَّى 1902.18 دولارًا.