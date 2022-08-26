أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الجمعة 26 أغسطس 2022

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات اليوم الجمعة 26 آب 2022، تزامنا مع تراجع الأسعار عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ سوريا اليوم إلَّى 141.138 ألف ليرة (56.17 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” السورية المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ سوريا، اليوم، خلال التعاملات المسائية من الجمعة، إلَّى مستوى 105.855 ألف ليرة (42.13 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 82331 ألف ليرة (32.77 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 70569000 ليرة (28.09 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) نحو 123.499 ألف ليرة (49.15 دولاراً).

وصل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ سوريا عَنّْد مستوى 4.389 مليون ليرة (1747 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 988 ألف ليرة (393.22 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

وتراجعت عقود الذهب بنسبة 0.85٪ لتتداول عَنّْد 1744.29 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت العقود الفورية أيضًا بنسبة 0.82٪ إلَّى 1744.61 دولارًا للأوقية.

أما بالنسبة لمؤشر الدولار فقد سجل 108.233 متراجعا بنسبة 0.18٪، وينتظر تحول إشارة باول إلَّى صعود قوي أو استمرار التراجع. فِيْ غضون ذلك، نجح اليورو فِيْ تجاوز خط التكافؤ، ليسجل 1.0007 الآن مقابل الدولار، بعد انخفاضه لمدة يومين من خط التكافؤ.