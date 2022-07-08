أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الجمعة 8 يوليو 2022.. عودة للصعود

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المسائية، اليوم الجمعة 8 تموز، تزامنا مع صعود المعدن النفِيْس عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا 140.896 ألف ليرة (56.08 دولار) مقابل 140.726 ألف ليرة فِيْ نهاية أمس.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ سوريا اليوم 105.673 ألف ليرة (42.06 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 82190 ألف ليرة (32.71 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 70448 ألف ليرة (28.04 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا 123287 ألف ليرة (49.07 دولار) مقابل 123183 ليرة فِيْ ختام أمس الخميس.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 4.381 مليون ليرة (1744 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 986293 ألف ليرة (392.55 دولارا).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفع الذهب بشكل طفِيْف يوم الجمعة مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على المسار الصحيح لأكبر خسارة أسبوعية فِيْ 8 أسابيع بعد تقويض الطلب على المعدن الثمين.

وبحلول الساعة 0323 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 1744.07 دولارًا للأوقية. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1٪ إلَّى 1740.50 دولار.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد المكاسب التي تحققت فِيْ الجلستين السابقتين، والتي دعمت الذهب، والذي لا يولد فائدة ثابتة.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002، مما أبقى الذهب المقوم بالدولار بالقرب من أدنى مستوى فِيْ تسعة أشهر سجله يوم الأربعاء.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 19.23 دولارًا للأوقية وارتفع البلاتين بنسبة 0.2٪ إلَّى 874.52 دولارًا للأوقية، لكن كلاهما يتجه نحو خسائر أسبوعية.

وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلَّى 2000.68 دولار للأوقية وزاد بنحو 2 بالمئة خلال الأسبوع.