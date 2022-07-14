أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الخميس 14 يوليو 2022.. عيار 21 يتراجع

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، فِيْ سوريا، خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، 14 تموز / يوليو، تزامنا مع تراجع المعدن الثمين عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا 137.761 ألف ليرة (54.83 دولار).

بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطا فِيْ سوريا اليوم 103322 ألف ليرة (41.12 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 80361 ألف ليرة (31.98 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 68880 ألف ليرة (27.41 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا

واليوم بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 فِيْ سوريا 120.544 ألف ليرة (47.98 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 4.284 مليون ليرة (1705 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 964.350 ألف ليرة (83.82 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1٪ يوم الخميس، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع الدولار، مع تراجع التوقعات بشأن الذهب بالفعل بفعل مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي سوف يلجأ إلَّى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا الشهر لمعالجة ارتفاع التضخم.

وتراجع الذهب الفوري 1 بالمئة إلَّى 1718.69 دولار للأوقية بحلول الساعة 0757 بتوقيت جرينتش. كَمْا تراجعت العقود الآجلة للذهب فِيْ الولايات المتحدة بنسبة 1٪ إلَّى 1717.70 دولار.

سجل الدولار مستوى قياسيًا جديدًا فِيْ 20 عامًا، مما أضر بالطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية بين المشترين الذين يمتلكون عملات أخرى.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما قلل من جاذبية الذهب غير الثابت العائد.

أظهرت بيانات الليلة الماضية أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي قفز بنسبة 9.1٪ فِيْ يونيو، وهُو أكبر ارتفاع منذ أكثر من 4 عقود.

دفع ارتفاع الدولار أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ نحو عام يوم الأربعاء بعد تقرير التضخم، لكن تراجع العملة الأمريكية ساعد المعدن الثمين على تحقيق انتعاش حاد وإنهاء الجلسة على ارتفاع.

تشير التوقعات إلَّى أن بنك الاحتياطي الفِيْدرالي سيكثف تحركاته للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المقبل للسياسة فِيْ 26-27 يوليو.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تضر بجاذبيته لأنه لا يولد عائدًا ثابتًا.

وتراجعت الفضة الفورية 1.1 بالمئة إلَّى 18.98 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 1.5 بالمئة إلَّى 841.96 دولار، ونزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلَّى 149.43 دولار.