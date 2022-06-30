أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا الخميس 30 يونيو 2022

انخفض متوسط ​​سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا، مساء الخميس 30 حزيران 2022، بالتزامن مع استقرار أسعار المعادن النفِيْسة عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 146.551 ألف ليرة (58.33 دولار).

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى نحو 128.235 ألف ليرة (51.04 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

كَمْا انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ سوريا إلَّى نحو 109.915 ألف ليرة (43.75 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 85488 ألف ليرة (34.02 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا

وانخفض سعر الأونصة (الأونصة) اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلَّى نحو 4557 مليون ليرة سورية (1814 دولاراً).

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا (8 جرامات من عيار 21) نحو 1.025 مليون ليرة (408.31 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقر الذهب معظم الوقت يوم الخميس، لكنه يواجه أسوأ ربع له منذ أوائل عام 2022 حيث ردع أداء الدولار المثير للإعجاب المستثمرين.

بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب فِيْ المعاملات الفورية عَنّْد 1817.01 دولارًا للأوقية. تغيرت أسعار العقود الآجلة للذهب الأمريكي قليلاً إلَّى 1816.90 دولار للأوقية.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب للشهر الثالث على التوالي وانخفضت بنسبة 6.2٪ هذا الربع.

قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق فِيْ City Index، إن ارتفاع العوائد والدولار الأمريكي لعبوا دورًا فِيْ ضعف أداء الذهب، لكنه أشار إلَّى أن الذهب المسعّر بعملات أخرى لم يكن سيئًا للغاية.

يحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته فِيْ عقدين ويمكن أن يسجل أفضل ربع له منذ أكثر من 5 سنوات، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.