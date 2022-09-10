أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا السبت 10 سبتمبر 2022.. ركود السوق

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا، اليوم السبت 10 أيلول 2022، رغم الركود الشديد فِيْ الأسواق.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

وارتفع جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات الصباحية، إلَّى 138803 ألف ليرة (55.24 دولارًا)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 121.456 ألف ليرة (48.34 دولار).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ سوريا إلَّى 104.104 ألف ليرة (41.43 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 80.969 ألف ليرة (32.23 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ سوريا

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات الصباحية، نحو 4.316 مليون ليرة سورية (1718 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا (8 جرامات عيار 21) نحو 971646 ألف ليرة (386.72 دولار).

أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.5٪ فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، يوم الجمعة.

وسجل المعدن الثمين أثناء التداول أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوع، بعد أن عزز ضعف الدولار الطلب على المعدن الأصفر، حتى مع تعهد صناع السياسة فِيْ مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لترويض ضغوط التضخم.

وارتفع الذهب فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.49٪ إلَّى 1716.83 دولار للأوقية.

كَمْا ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.49٪ لتصل إلَّى 1728.6 دولار.