أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا السبت 13 أغسطس 2022.. صعود ملحوظ

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات صباح السبت 13 آب 2022، تزامنا مع ارتفاع الأسعار فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا 145.824 ألف ليرة (58.04 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

ارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 127.599 ألف ليرة (50.78 دولار).

كَمْا قفز سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطا اليوم فِيْ سوريا إلَّى 109370 ألف ليرة (43.53 دولار).

وعلى صعيد أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، انتعش سعر جرام الذهب عيار 14 إلَّى نحو 85.064 ألف ليرة (33.86 دولار) خلال تعاملات اليوم، فِيْما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 72.912 ألف ليرة (29.02 دولار).

سعر أونصة والجنيه من الذهب اليوم فِيْ سوريا

وصل سعر الأوقية اليوم فِيْ سوريا إلَّى 4.535 مليون ليرة سورية (1805 دولارات).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 1.020 مليون ليرة (406.28 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تمكنت أسعار الذهب من تحقيق مكاسب خلال أسبوع التداول المنتهِيْ يوم الجمعة.

أنهت أسعار الذهب جلسة أمس على ارتفاع، مسجلة المكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي.

عَنّْد تسوية الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5٪، أو حوالي 8.30 دولارًا، لتصل إلَّى 1815.50 دولارًا للأوقية.

بينما سجل المعدن مكاسب أسبوعية بنحو 1.3٪، محققًا أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ 31 ديسمبر 2022.

كشفت البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع أن التضخم فِيْ الولايات المتحدة تباطأ عَنّْد 8.5٪ فِيْ يوليو، مقارنة بمستويات 9.1٪ فِيْ يونيو.

فِيْما يتعلق بالتطورات السياسية، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يخطط للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن فِيْ أول رحلة خارجية له منذ حوالي 3 سنوات.