أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا السبت 16 يوليو 2022.. ارتفاع ملحوظ

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا، اليوم السبت 16 تموز، وسط ركود ملحوظ فِيْ الأسواق وغياب القوة الشرائية.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا 138116 ألف ليرة (54.97 دولار) مقابل 137.850 ألف ليرة (54.86 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطا اليوم فِيْ سوريا 103.589 ألف ليرة (41.23 دولار) مقابل 103.389 ألف ليرة (41.15 دولار) خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 80.568.000 ليرة (32.07 دولار) مقابل 80.413 ألف ليرة (32 دولارا) خلال تعاملات اليوم السابق، فِيْما سجل سعر الجرام عيار 12 قيراط. وسجل الذهب نحو 69058 ألف جنيه (27.49 دولار). ).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا بمقدار 120.855 ألف ليرة (48.1 دولار) مقابل 120.621 ألف ليرة (48.01 دولار) فِيْ ختام أمس الجمعة.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 4.295 مليون ليرة (1710 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 966.838 ألف ليرة (384.81 دولار).

أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب فِيْ ختام تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل تراجع أسبوعي الخامس على التوالي، حيث أثر استمرار ارتفاع الدولار والمخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.

وتراجع سعر الذهب فِيْ التعاملات الفورية 0.3٪ إلَّى 1704.59 دولار للأوقية، ليفقد 2.1٪ منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1701.70 دولار.