أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا السبت 2 يوليو 2022.. ارتفاع جديد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات مساء السبت 2 تموز / يوليو، تزامنا مع بداية العطلة الأسبوعية فِيْ الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا إلَّى 146.551 ألف ليرة (58.33 دولار) مقابل 146.034 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس.

كَمْا ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ سوريا إلَّى مستوى 109.915 ألف ليرة (43.75 دولار)، مقابل 109.527 ألف ليرة فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم”. التي تختص باسعار الذهب.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 85488 ألف ليرة (34.02 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط 73.275 ألف ليرة (29.16 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا إلَّى مستوى 128.235 ألف ليرة (51.04 دولار) مقابل 127783 ألف ليرة بنهاية تعاملات أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 4.557 مليون ليرة (1814 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 1.025 مليون ليرة (408.31 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب فِيْ نهاية تعاملات يوم الجمعة (نهاية الأسبوع)، مع صعود الدولار الأمريكي، ليسجل المعدن خسائر أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي.

أدت السياسات النقدية القوية من البنوك المركزية الرئيسية والدولار القوي إلَّى إبعاد المستثمرين عَنّْ السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية.

وتراجعت أسعار الذهب إلَّى أقل من 1800 دولار للأوقية خلال التعاملات، قبل أن تقلص خسائرها مع تراجع عوائد السندات الأمريكية.

فِيْ نهاية جلسة الجمعة، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب – تسليم أغسطس – بنسبة 0.3٪، ليصل إلَّى مستوى 1801.50 دولارًا للأوقية، وهُو أدنى إغلاق لهذا العقد الأكثر نشاطًا منذ فبراير 2022.

خلال الأسبوع المنتهِيْ يوم الجمعة، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.6 فِيْ المائة.

سجل المعدن الأصفر خسارته الشهرية الثالثة على التوالي فِيْ يونيو، بعد أن هبط بنسبة 2.2٪ بما يعادل 41 دولارًا، وانخفض بنسبة 7.5٪ (146.5 دولارًا) فِيْ الربع الثاني من عام 2022، وبنسبة تزيد عَنّْ 1.2٪ فِيْ النصف الأول. عام 2022.

وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1٪ ليصل إلَّى 1804.56 دولار للأوقية.

انخفض سعر العقود الآجلة للفضة – تسليم يوليو – بنسبة 3.1 ٪ إلَّى 19.71 دولارًا للأوقية.

وانخفض سعر البلاتين الفوري بنحو 0.8٪، ليسجل 889.79 دولارًا للأوقية، فِيْما ارتفع سعر البلاديوم الفوري 1.49٪، عَنّْد 159.33 دولارًا للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.7٪، ليصل إلَّى 105.380 نقطة.