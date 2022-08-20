أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا السبت 20 أغسطس 2022.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات صباح السبت 20 آب 2022، تزامنا مع انخفاض المعادن النفِيْسة عالميا.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا 141.267 ألف ليرة (56.23 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

انخفض متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 123.512 ألف ليرة (49.2 دولار).

كَمْا انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ سوريا إلَّى 105.952 ألف ليرة (42.17 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلَّى نحو 82.406 ألف ليرة (32.80 دولار) خلال تعاملات اليوم، فِيْما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 70634 ألف ليرة (دولار). 28.11).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا

يبلغ سعر الأونصة اليوم فِيْ سوريا حوالي 4.393 مليون ليرة سورية (1749).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 1.020 مليون ليرة (406.28 دولار).

أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ ثلاثة أسابيع خلال تداولات الجمعة، نهاية أسبوع التداول، لتسجل أول خسارة أسبوعية فِيْ شهر.

ويأتي هذا التراجع فِيْ ظل ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.66٪ إلَّى 1747.06 دولارًا للأوقية، منخفضًا للجلسة الخامسة على التوالي، فِيْما قد يكون أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر 2022.

كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.47٪ إلَّى 1762.9 دولار.