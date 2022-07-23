أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا السبت 23 يوليو 2022.. ارتفاع ملحوظ

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات يوم السبت 23 يوليو / تموز 2022، تزامنا مع ارتفاع الأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

يبلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا 139.627 ألف ليرة (55.57 دولار).

وارتفع متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا (الأكثر تداولا فِيْ السوق) مسجلا 122177 ألف ليرة (48.63 دولار).

كَمْا ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ سوريا إلَّى 104.722 ألف ليرة (41.68 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

وعلى صعيد أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 81.450 ألف ليرة (32.42 دولار) مقابل 81280 ألف ليرة (32.35 دولار) خلال تعاملات أمس الجمعة.

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات الصباحية، نحو 4.342 مليون ليرة سورية (1728 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 977.414 ألف ليرة (389.02 دولار).

أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد أن سجلت تعافِيًْا فِيْ الجلسات الأخيرة من الأسبوع يوم الجمعة.

كان الارتفاع مدعومًا بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن احتمالات قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة وصعود الدولار حدت من المكاسب.

ارتفع الذهب بنسبة 1.2٪ خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.5٪ ليصل إلَّى 1727.64 دولارًا للأوقية، بينما سجل تعافِيًْا فِيْ المعاملات الآجلة لتسليم ديسمبر بنحو 0.8٪ ليصل إلَّى 1745.3 دولارًا للأوقية.