أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا السبت 27 أغسطس 2022.. صعود جديد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات يوم السبت 27 آب 2022 تزامنا مع بداية عطلة نهاية الأسبوع فِيْ الأسواق العالمية.

تشهد الأسواق العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا 140.581 ألف ليرة (55.95 دولار) مقابل 140.427 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ سوريا إلَّى 105.437 ألف ليرة (41.96 دولار) مقابل 105.322 ألف ليرة فِيْ نهاية تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية فِيْ سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 82.006 ألف ليرة (32.64 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 70.290 ألف ليرة (27.98 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى نحو 123،011 ألف ليرة (48.96 دولار) مقابل 122،877 ألف ليرة فِيْ ختام تعاملات أمس.

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ سوريا

وصل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ سوريا إلَّى 4.372 مليون ليرة سورية (1740 دولار).

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا (8 جرامات من عيار 21) نحو 984،087 ألف ليرة (391.67 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب بنحو 22 دولارًا فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة، مع ارتفاع عائد الدولار والخزانة الأمريكية.

يأتي ذلك فِيْ الوقت الذي يقيم فِيْه المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي جيروم باول، فِيْ اجتماع لرئيس البنوك المركزية، والذي قد يوفر إرشادات بشأن رفع أسعار الفائدة.

وسجلت أسعار الذهب خسائر أسبوعية بنحو 0.7٪ تعادل 13.1 دولار خلال الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 26 أغسطس 2022.