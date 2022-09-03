أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا السبت 3 سبتمبر 2022.. صعود مستمر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات مساء السبت 3 سبتمبر 2022، مع بداية عطلة نهاية الأسبوع فِيْ أسواق الذهب عالميا.

تشهد الأسواق العالمية إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

سعر الذهب اليوم فِيْ سوريا

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلَّى 138432 ألف ليرة (55.10 دولار)، بحسب منصة أسعار الذهب اليوم لمراقبة أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 121.131 ألف ليرة (48.21 دولار).

كَمْا ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ سوريا إلَّى 103.825 ألف ليرة (41.32 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 80752 ألف ليرة (32.14 دولار).

سعر أونصة وجنية الذهب فِيْ سوريا

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلَّى 4.305 مليون ليرة (1714 دولار).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا (8 جرامات عيار 21) 969،044 ألف ليرة (385.68 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 13 دولارًا فِيْ نهاية تعاملات يوم الجمعة 2 سبتمبر 2022، لكنها سجلت التراجع الأسبوعي الثالث على التوالي، مع خسارة ما يقرب من 1.5٪.

يأتي هذا بعد أن عززت البيانات التي تشير إلَّى مرونة الاقتصاد الأمريكي احتمالية إبقاء مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة.

تم تداول أسعار الذهب فِيْ نهاية الأسبوع يوم الجمعة بالتداول حول المستوى الرئيسي 1700 دولار، وسط الإعلان عَنّْ بيانات التوظيف الرئيسية فِيْ الولايات المتحدة.