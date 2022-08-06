أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا السبت 6 أغسطس 2022.. تراجع الطلب

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات السبت 6 آب 2022 وسط ركود حاد فِيْ الأسواق.

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ سوريا 143594 ألف ليرة (57.15 دولار).

ظل متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ سوريا (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد 125.648 ألف ليرة (50.01 دولار).

كَمْا استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ سوريا عَنّْد 107.697 ألف ليرة (42.86 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” المتخصصة فِيْ أسعار الذهب.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ سوريا، فقد ظل سعر جرام الذهب عيار 14 عَنّْد حوالي 83.764 ألف ليرة (33.34 دولار) خلال تعاملات اليوم، فِيْما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط 71.797.000 ليرة (28.58 دولار). .

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا

يبلغ سعر الأوقية اليوم فِيْ سوريا نحو 4.465 مليون ليرة سورية (1777 دولاراً).

فِيْما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ سوريا نحو 1.005 مليون ليرة (400.07 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تمكن المعدن الثمين خلال تداولات الأسبوع المنتهِيْ أمس الجمعة، من تسجيل أعلى مستوى له فِيْ شهر. ورغم عدم قدرة الذهب على الحفاظ على أعلى مستوياته خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه تمكن من تحقيق أسبوعه الثالث من المكاسب.

عزز تراجع عوائد سندات الخزينة والمخاوف المتزايدة من الركود قيمة المعدن الثمين، باعتباره من الملاذات الآمنة، ليظل فِيْ طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وأغلق الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1775.5 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ الخامس من يوليو تموز. وارتفعت الأسعار بنحو 0.7٪ هذا الأسبوع.

قلصت العقود الآجلة الأمريكية أيضًا مكاسبها، لتغلق دون مستوى 1800 دولار، وتسجيل 1791.2 دولارًا للأوقية