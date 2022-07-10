أسعار الذهب اليوم فِيْ فلسطين الأحد 10 يوليو 2022

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ فلسطين مساء تداولات اليوم الأحد 10 تموز 2022، تزامنا مع العطلة الأسبوعية لأسواق المعادن الثمينة.

والأسواق العالمية فِيْ إجازة أسبوعية الأمس والسبت والأحد.

سعر الذهب اليوم فِيْ فلسطين

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ فلسطين اليوم الأحد 193.94 شيكل (56.06 دولار).

وبلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا فِيْ السوق) فِيْ فلسطين اليوم 169.70 شيكل (49.06 دولار).

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ فلسطين نحو 145.46 شيكل (42.05 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية خلال تعاملات اليوم فِيْ فلسطين، فقد سجل متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 113.13 شيكل (32.70 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ فلسطين

سجل متوسط ​​سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ فلسطين، اليوم الأحد، فِيْ الأسواق المحلية 6.031 ألف شيكل (1744 دولاراً).

فِيْما بلغ متوسط ​​سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ فلسطين فِيْ التعاملات المحلية اليوم الأحد، نحو 1.358 ألف شيكل (392.46 دولار).

أسعار الذهب العالمية

ارتفع الذهب بشكل طفِيْف يوم الجمعة (إغلاق تداولات الأسبوع) مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية فِيْ 8 أسابيع بعد تقويض الطلب على المعدن الثمين.

وارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.2٪ إلَّى 1744.07 دولار للأوقية. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1٪ إلَّى 1740.50 دولار.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد المكاسب التي تحققت فِيْ الجلستين السابقتين، والتي دعمت الذهب، والذي لا يولد فائدة ثابتة.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002، مما أبقى الذهب المقوم بالدولار بالقرب من أدنى مستوى فِيْ تسعة أشهر سجله يوم الأربعاء.