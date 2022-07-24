أسعار الذهب اليوم فِيْ فلسطين الأحد 24 يوليو 2022.. هدوء التعاملات

استقرت أسعار الذهب اليوم فِيْ فلسطين فِيْ بداية تداولات الأحد 24 يوليو 2022، مع استمرار عطلة نهاية الأسبوع للأسواق المالية العالمية.

سعر الذهب اليوم فِيْ فلسطين

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ فلسطين اليوم الأحد 191.38 شيكل (55.57 دولار).

وبلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا فِيْ السوق) فِيْ فلسطين اليوم 167.46 شيكل (48.63 دولار).

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد فِيْ فلسطين نحو 143.53 شيكل (41.68 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية خلال تعاملات اليوم فِيْ فلسطين، فقد سجل متوسط ​​سعر الجرام من الذهب عيار 14 نحو 111.64 شيكل (32.42 دولار)، بينما سجل الذهب عيار 12 قيراط 95.69 شيكل (27.79 دولار).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ فلسطين

بلغ متوسط ​​سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ فلسطين، فِيْ تعاملات الأحد فِيْ الأسواق المحلية، 5،952 ألف شيكل (1،728 دولاراً).

فِيْما بلغ متوسط ​​سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ فلسطين فِيْ التعاملات الصباحية اليوم نحو 1،340 ألف شيكل (389.02 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ لتحقق أرباحًا لأول مرة منذ أكثر من شهر، بعد أن هبطت أسعار الذهب الخميس الماضي، إلَّى أدنى مستوياتها فِيْ عام كامل.

وفِيْ ختام الجلسة الأولى يوم الجمعة عزز الذهب مكاسبه اللحظية، وارتفع سعر أوقية الذهب بنهاية جلسة تداول يوم الجمعة بنسبة 0.54٪ ووصل إلَّى مستويات 1.727.59 دولار للأوقية.

مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، أعطى هذا دفعة مشجعة لأسعار الذهب طوال جلسة الجمعة، والتي من المتوقع أن تستمر فِيْ بداية الجلسة غدًا الاثنين.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمعدل قوي قدره 4.17٪، مما يعكس عدم استقرار ثقة التجار فِيْ الاتجاه المستقبلي للاقتصاد الأمريكي، مما يعزز الطلب على المعدن الثمين.