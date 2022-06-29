أسعار الذهب اليوم فِيْ فلسطين الأربعاء 29 يونيو 2022.. ارتفاع كبير

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ اليوم فِيْ فلسطين، فِيْ بداية التعاملات يوم الأربعاء، 29 يونيو 2022، على الرغم من انخفاض حركة التداول فِيْ الأسواق.

سعر الذهب اليوم فِيْ فلسطين

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ فلسطين اليوم الأربعاء 201.24 شيكل (58.59 دولار).

وبلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا فِيْ السوق) فِيْ فلسطين اليوم 176.09 شيكل (51.27 دولار).

بلغ متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ فلسطين نحو 150.93 شيكل (43.94 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية خلال تعاملات اليوم فِيْ فلسطين، فقد سجل متوسط ​​سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 117.39 شيكل (34.18 دولارًا).

سعر أونصة وجنيه الذهب اليوم فِيْ فلسطين

بلغ متوسط ​​سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ فلسطين، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، فِيْ الأسواق المحلية، 6،259 ألف شيكل (1،822 دولار).

بينما بلغ متوسط ​​سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ فلسطين فِيْ التعاملات المحلية اليوم نحو 1409 ألف شيكل (410.15 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف خلال جلسة التداول اليوم، حيث يترقب الاقتصاد العالمي تداعيات قرار مجموعة السبع بحظر واردات الذهب الروسي.

وارتفعت العقود الفورية فِيْ التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بنسبة 0.08٪ إلَّى 1821.9 دولار للأوقية، لكنها أقل من سعر بداية التعاملات هذا الأسبوع (الإثنين) حتى لامست حاجز 1840 دولارًا.