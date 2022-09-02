أسعار الذهب اليوم فِيْ فلسطين الجمعة 2 سبتمبر 2022.. زيادة طفِيْفة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ فلسطين خلال تعاملات مساء الجمعة 2 سبتمبر 2022، تزامنا مع صعود سهم “النفِيْس” عالميا مقابل انخفاض الدولار.

سعر الذهب اليوم فِيْ فلسطين

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ فلسطين إلَّى مستوى 186.41 شيكل (55.26 دولار)، بحسب منصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ فلسطين إلَّى مستوى 139.81 شيكل (41.44 دولار)، خلال تعاملات مساء الجمعة.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ فلسطين، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلَّى مستوى 108.74 شيكل (32.23 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 93.21 شيكل (27.63 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فِيْ فلسطين

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ فلسطين (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 163.11 شيكل (48.35 دولار).

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ فلسطين حوالي 5797 شيكل (1719 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ فلسطين (8 جرامات عيار 21) 163.11 شيكل (48.35) دولار.

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، مع تراجع الدولار عَنّْ قممه الأخيرة، لكن المعدن الثمين يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سوف يلتزم بموقفه المتشدد فِيْ رفع أسعار الفائدة.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلَّى 1702.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 0801 بتوقيت جرينتش، لكنه ظل منخفضًا بنحو 2٪ منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1714.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪، لكنه ليس بعيدًا عَنّْ أعلى مستوى له فِيْ 20 عامًا، والذي سجله فِيْ الجلسة السابقة، فِيْما يترقب المستثمرون بيانات التوظيف الأمريكية، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري فِيْ SBI Asset Management، إن إصدار بيانات أضعف من المتوقع يمكن أن يضعف التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير ويخفف، مؤقتًا على الأقل، بعض ضغوط البيع على الذهب.

يُنظر إلَّى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.